Le Sexe pour les nuls, l’un des livres de la fameuse collection à la couverture jaune, trône sur les étagères de toutes les librairies depuis déjà plusieurs années. Présenté comme un ouvrage "qui s’adresse à ceux qui découvrent le sexe et veulent parfaire leur éducation", il est aujourd’hui au cœur d’une polémique.

En cause, ce passage s’adressant exclusivement aux femmes : "Rien n’est plus pénible pour un homme qu’une douche écossaise. Vous ne pouvez pas impunément lui souffler le chaud et le froid et attendre qu’il prenne les choses avec le sourire. Par exemple, vous avez envie depuis quelque temps d’un week-end en amoureux […] vous avez envie d’être jolie et ça marche très bien, votre partenaire est très émoustillé. De retour à l’hôtel, alors que vous vous déshabillez, vous repoussez ses avances parce que vous êtes fatiguée ! Il y a fort à parier qu’il ne va pas apprécier un tel refus après que vous l’ayez ainsi chauffé à blanc […]. Mesdames, soyez claires dans les messages que vous faites passer et ayez conscience de votre impact. Si vous l’allumez, ne vous étonnez pas qu’il n’ait pas envie que vous vous refusiez à lui !"

De nombreux lecteurs, qui n’ont pas hésité à faire part de leur sentiment sur les réseaux sociaux, ont dénoncé une promotion du viol conjugal.

"Dans un processus de séduction, il y a plusieurs paliers et il y a des moments où ça peut tout simplement s’arrêter, quelle que soit la raison invoquée. Mais selon ce passage du Sexe pour les nuls , le fait pour une femme d’entrer dans un processus de séduction implique qu’elle doit aller jusqu’au bout, sous peine de s’exposer à des menaces ou à des réactions négatives de son partenaire, qui sont jugées normales. C’est une forme de promotion du viol conjugal et de négation de la notion de consentement. Il faut que les choses soient bien claires, il n’y a aucune circonstance atténuante au viol ! Ce qui est pernicieux, c’est que le livre parle de message ambigu, comme si le ‘non’ de la femme avait moins de poids que le fait de porter une robe. En plus, dans cette logique, la femme est placée dans un rôle de bourreau et l’homme est présenté comme une victime. Je rappelle que le viol est un délit pénal", réagit Sylvie Lausberg, présidente du Conseil des femmes.