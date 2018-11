Les éditions First, qu’on retrouve derrière la célèbre collection "pour les nuls" ont décidé d’arrêter de commercialiser le livre Le sexe pour les nuls.

L’ouvrage, qui est accusé de faire l’apologie du viol conjugal était au cœur d’une polémique sur les réseaux sociaux. En cause ? Ce passage s’adressant exclusivement aux femmes : "Rien n’est plus pénible pour un homme qu’une douche écossaise. Vous ne pouvez pas impunément lui souffler le chaud et le froid et attendre qu’il prenne les choses avec le sourire. Par exemple, vous avez envie depuis quelque temps d’un week-end en amoureux […] vous avez envie d’être jolie et ça marche très bien, votre partenaire est très émoustillé. De retour à l’hôtel, alors que vous vous déshabillez, vous repoussez ses avances parce que vous êtes fatiguée ! Il y a fort à parier qu’il ne va pas apprécier un tel refus après que vous l’ayez ainsi chauffé à blanc […]. Mesdames, soyez claires dans les messages que vous faites passer et ayez conscience de votre impact. Si vous l’allumez, ne vous étonnez pas qu’il n’ait pas envie que vous vous refusiez à lui !"