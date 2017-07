Sortie tout droit des États-Unis, la "morningophilie" est une tendance qui s'implante en Europe et chez nous

Se réveiller tôt le matin est un défi en soi pour bon nombre de personnes. Il n'en est pas le cas pour d'autres qui sont adeptes de la "morningophilie". Par cette dernière, nous désignons la pratique qui consiste à se réveiller très tôt, soit aux aurores. Elle est l'équivalent de la matinophilie. Les morningophiles disent se lever tôt pour pouvoir démarrer leur journée plus tôt en exerçant une ou plusieurs activités avant d'aller travailler.

De la lecture aux pratiques sportives, en passant par le yoga, il n'est pas rare de tomber sur ceux qui ont commencé leur journée pendant que d'autres sont encore dans le monde des songes.

Jean-Louis est coach pour les morningophiles. "Je me rends tous les jours chez les morningophiles vers 5h30 – 6h, nous faisons de la gymnastique matinale, de la méditation ou encore du taï-chi", affirme l'homme de 59 ans. "Je suis également kinésithérapeute et professeur de karaté, je rencontre une quarantaine de personnes par semaine pour faire des activités sportives ou pour des soins", déclare Jean-Louis.

En Belgique, cette pratique d'origine américaine se répand petit à petit. "J'ai commencé en 1985. Actuellement il y a plus en plus de morningophiles", souligne le coach.

Gunter, 47 ans, est directeur commercial et morningophile. "Je me réveille habituellement à 6h en semaine et à 7h le week-end. Je réveille ma famille, prépare mes enfants pour l'école et puis je fais du sport jusque 9h. Le week-end, je me réveille seulement pour faire du sport", certifie le flamand. "Chaque jour, je fais environ 1h - 1h30 de fitness, du kick-boxing, de la course à pied, du squash", explique le matinophile.

Les vertus de cette pratique matinale paraissent nombreuses. "Je suis fan de sport, cela me relaxe et m'aide à être en forme pour m'occuper de mon travail et de ma famille. C'est une sorte de méditation. Même en vacances, je me lève tôt pour courir; si je suis à la mer, je vais me baigner. Je suis content de me réveiller tôt, je ne fais jamais la grasse matinée parce que si je le fais, c'est comme si je perdais la moitié de ma journée", précise Gunter.

Un témoignage qui confirme que "L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt".