MiniMarieTea est un thé pour enfant développé par Isabelle Moussiaux. Exempt de théine et 100% bio, ce thé s’adresse aux petites têtes blondes avides de boire autre chose que de l’eau.

En Belgique, le produit se développe progressivement. C’est au Canada que la créatrice souhaite s’étendre désormais. Elle y a signé un "accord de distribution au Canada, en présence du Roi et des ministres. On se rend compte qu’au Canada, les gens sont très orientés healthy food . On veut commercialiser ce produit ici."

(...)