Selon l’enquête annuelle de SD Worx, l’absentéisme au travail a encore progressé en 2016 mais moins rapidement. L’année dernière, 62,65 % des travailleurs belges ont été absents au moins un jour pour cause de maladie. En moyenne, le travailleur belge est ainsi resté chez lui 5,52 jours pour cause de maladie.

L’absentéisme de courte durée (moins d’un mois de maladie ininterrompu) progresse de 2,59 % en 2015 à 2,64 % en 2016. L’absentéisme de longue durée (d’un mois à un an de maladie ininterrompu) affiche des taux plus élevés encore, passant de 2,81 % en 2015 à 2,88 % l’an dernier.

Malgré ces chiffres en constante hausse depuis plus de dix ans, un léger vent d’optimisme souffle sur le marché du travail. Le léger ralentissement observé depuis 2013 et les initiatives prises par les entreprises et les pouvoirs publics pour inverser cette tendance négative sont autant de facteurs laissant entrevoir des jours meilleurs.

"Les nouvelles règles élaborées par le gouvernement pour accompagner les malades de longue durée en leur proposant un emploi adapté à titre définitif ou temporaire sont déterminantes dans ce cadre. Depuis le début 2017, des parcours spécifiques sont en place en vue de réintégrer le travailleur malade dans son entreprise ou sur le marché du travail. Grâce à ces mesures, les malades de longue durée peuvent reprendre le travail progressivement et à leur rythme, en conservant leurs allocations de maladie. Il est naturellement encore trop tôt pour voir tous les effets de ces mesures, mais nous espérons qu’à terme, elles influenceront les statistiques positivement. On observe aussi qu’un nombre croissant d’entreprises prennent des mesures ciblées pour prévenir l’absentéisme", indique François Lombard, Consultant HR chez SD Worx.

On notera aussi que l’absentéisme global augmente en fonction de l’âge du travailleur : de 3,98 % pour les moins de 30 ans à 7,02 % pour les plus de cinquante ans. Mais on remarque que l’absentéisme de courte durée est plus répandu chez les moins de 30 ans, qui peinent visiblement à concilier travail, famille et loisirs. Difficile, en effet de quitter la vie tumultueuse de l’étudiant pour entrer sur le marché du travail en délaissant fêtes et autres sorties…