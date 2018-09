Société Avec presque 60 ans dans le vin dont 15 à la tête du domaine du Chenoy, Philippe Grafé a été choisi par la rédaction de votre supplément VINO comme personnalité de l’année

Malgré ses 81 ans, cet éternel enthousiaste s’emballe dès qu’il se met à parler de la passion de sa vie : le vin. En 2003, Philippe Grafé a créé le domaine du Chenoy, ouvrant ainsi la route aux cépages résistants, d’origine allemande et suisse, qui sont moins sensibles aux maladies les plus courantes de la vigne que les cépages traditionnels.

Mais sa carrière débute bien plus tôt, lorsqu’en 1958, il entre dans la société familiale, les vins Grafé-Lecocq, spécialisée dans la mise en bouteille de vins français importés en vrac. L’homme n’a alors que 22 ans, il a terminé ses Humanités à Namur, réalisé un stage dans une société hollandaise d’importation de vins et effectué son service militaire avant de partir en Bourgogne travailler à la maison Joseph Drouhin, amie et partenaire de la maison Grafé-Lecocq.

(...)