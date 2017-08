Pour la deuxième année consécutive, l’association flamande de protection de la nature Natuurpunt tire la sonnette d’alarme : le virus Usutu qui s’attaque aux merles et aux moineaux semble de retour dans notre pays. Ces dernières semaines, plusieurs associations de protection des oiseaux ont en effet été contactées par des particuliers au sujet de merles morts ou affaiblis, probablement infectés par ce virus.

Le virus usutu se transmet par les moustiques. Il a été découvert en Afrique en 1959 et il s’est propagé à l’Europe au début des années 2.000. Depuis, il est présent en Espagne, en en Italie, en Croatie, en Hongrie, en Autriche, en Suisse, en Tchéquie, en Allemagne, aux Pays-Bas. Il a fallu attendre l’année passée pour que le virus se propage réellement dans notre pays.

Outre les merles, il touche également les moineaux et les rapaces nocturnes. Pour les défenseurs de la nature, son retour en Belgique constitue une très mauvaise nouvelle. “Cette épidémie constitue une très mauvaise nouvelle car la saison des moustiques ne fait que commencer et avec les pluies que nous venons de connaître, elle pourrait durer longtemps. Les organisations craignent que l’épidémie fasse encore plus de dégâts que celle de l’année passée. En Allemagne ou le virus a frappé en 2011 et 2013, une grande partie de la population de merles a été touchée”, s’inquiète Gerald Driessens de Natuurpunt. Les symptômes de la maladie sont les suivants : amaigrissement, problèmes de coordination, faiblesse et apathie et enfin, la mort subite de l’oiseau contaminé. Natuurpunt recommande aux personnes qui trouvent un oiseau présentant des symptômes de la maladie de l’amener au plus vite au centre de revalidation le plus proche, en précisant qu’ils soupçonnent l’animal d’être atteint du virus Usutu.