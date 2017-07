La saison des moules est toujours très attendue dans le secteur de la restauration. Et pas seulement par les clients ravis de s’en délecter. Les restaurateurs ne manquent en effet pas d’en faire la promotion. Et pour cause, les moules font partie des plats les plus rentables. Avec un prix rarement inférieur à 20 €, une préparation express en cuisine, c’est une affaire juteuse.

"C’est vrai que la marge est importante sur la casserole de moules et que ce n’est pas vraiment justifié", reconnaît ce restaurateur préférant garder l’anonymat pour ne pas s’attirer les foudres de la profession.

"C’est un phénomène qui date d’il y a quelques années, poursuit-il. Certains restaurateurs ont eu tendance à tirer les prix vers le haut et tout le monde à suivi. Dans le milieu, les patrons ont tendance à s’observer les uns les autres. Notamment au niveau des prix pratiqués."

Si le moules-frites est un plat typiquement belge, il a cependant fait des émules côté français, où il se vend à des prix nettement plus abordables. Et si l’argument de la TVA est souvent mis en avant pour justifier cette différence de prix, il ne tient pas la route puisque depuis qu’elle a été abaissée à 12 % en Belgique, aucun effet n’a été observé sur le prix de la casserole.

