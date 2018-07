En cetté période de canicule, vous serez mieux à la campagne qu'à la ville. Voici pourquoi.

On peut observer des différences de 10 degrés entre la ville et la campagne.

La première des raisons est l'architecture des bâtiments en ville. Les bâtiments absorbent la chaleur durant la journée et rejettent celle-ci durant la nuit. De plus, la hauteur des bâtiments est un réel frein à une bonne circulation du vent. La chaleur est donc retenue.

Ensuite, le traffic et la population qui sont bien plus importants qu'à la campagne. La consommation générale d'électricité, l'industrialisation, la pollution, le nombre d'entreprises et lieux publics, ou encore la climatisation sont tous des facteurs qui contribuent au réchauffement de l'air en ville.

Enfin, il y a moins de végétation et de cours d'eau en ville qu'à la campagne. Ces deux éléments sont des sources de rafraichissement sans pour autant dégager de la chaleur. Les plantes permettent à un refroissement de l'air.