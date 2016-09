Les adolescents collés à leurs écrans

Société

Les jeunes adorent Facebook (lire la DH d’hier) mais ils semblent tout aussi accros aux jeux vidéo. Le sondage réalisé par Dedicated auprès de 821 jeunes âgés de 11 à 18 ans montre que 82 % d’entre eux y jouent occasionnellement. Plus on grandit, moins on y joue même si cette tendance à la baisse reste toute relative : 86 % des 11-13 ans, 84 % des 14-16 ans, 74 % des 17-18 ans. Les temps de jeu impressionnent, peuvent carrément inquiéter.

En moyenne, un ado joue plus de huit heures par semaine (voir infographie) à un jeu vidéo. Avec, là encore, une différence entre les tranches d’âge (7,9 heures chez les 11-13 ans, 8,3 heures chez les 14-16 ans, 9,1 heures chez les 17-18 ans) et, surtout, entre les deux sexes. Les filles y jouent en effet deux fois moins que les garçons.

Ce qui leur plaît le plus : le fait de pouvoir se défouler, de parcourir un autre monde ainsi que l’adrénaline que procurent certains jeux. À ce titre, les jeunes privilégient les jeux de type Minecraft, "offrant une grande liberté de mouvements et de multiples possibilités aux joueurs" , comment Guillaume Derudder, de la Fédération wallonne des gamers. Autre type de jeu particulièrement populaire auprès des jeunes : les FPS ( first person shooter ). En gros, le joueur se promène lourdement armé avec pour objectif de tirer sur tout ce qui bouge…

Un dernier type de jeu est en train de bouffer le temps des ados (et des adultes) : l’e-sport. Dota 2, Starcraft 2, League of Legends, Hearstone, etc. : ces jeux se jouent à l’occasion de compétitions rassemblant plusieurs milliers de fans dans une même enceinte et mettent en jeu des sommes atteignant des millions voire des dizaines de millions d’euros pour les meilleurs.

De quoi engloutir tout son temps libre et/ou de sommeil dans le but de décrocher la timbale !

Les jeunes ne semblent par contre pas très conscients de ce qu’ils font. Un sur deux reconnaît ressentir une addiction aux jeux vidéo jusqu’à, pour un sur cinq, l’impression de ne plus rien faire d’autre tandis que la moitié reconnaît que les jeux vidéo les rendent "agressifs" .

Au final, si l’on additionne les heures passées sur un jeu vidéo aux 75 minutes quotidiennes sur son smartphone ou sa tablette à réseauter avec ses amis ainsi que les deux heures environ devant la télévision, cela fait une moyenne d’environ quatre heures par jour devant un écran !









Des loisirs essentiellement sédentaires

Un jeune sur deux voudrait travailler durant ses loisirs, pour gagner de l’argent

Durant leurs loisirs, les jeunes francophones de Belgique ne font… pas grand-chose. Écouter de la musique, passer du temps avec sa famille et ses amis, regarder la TV ou réseauter avec ses amis(e)s via leur smartphone ou par téléphone…

Plus de six adolescents interrogés sur dix avouent même “ne rien faire, flâner” durant leurs loisirs – en semaine surtout. Le week-end, la tendance est quasiment la même. S’incrustent, de justesse, les minitrips en… onzième position !

C’est un fait établi : les activités sédentaires trustent les premières places de cette partie du sondage réalisé par Dedicated, tout juste perturbées par des activités un peu plus dynamiques telles que le cinéma ou la promenade.

“Les activités sportives prennent également beaucoup de place, alors que les activités culturelles sont le fait d’une minorité de jeunes (environ 30% des jeunes)” , remarque Marc Dumoulin, qui note encore que, “comme le sport, la pratique d’activités culturelles recule sensiblement avec l’âge”. Autre élément notable, “la religion (dans sa pratique et/ou dans son apprentissage) occupe tout de même 16 % des jeunes, proportion qui atteint 24 % chez les 17-18 ans”.

Les activités réellement pratiquées durant leurs loisirs contrastent singulièrement avec celles que les jeunes aimeraient faire. Ainsi, un jeune sur deux voudrait “travailler pour gagner de l’argent” . Cet attrait pour l’argent se remarque dès le plus jeune âge puisque 42 % des 11-13 le revendiquent et 57 % des 17-18 ans. Une recherche d’autonomie financière qui leur permettrait, notamment, de s’offrir des petits voyages, troisième souhait des jeunes en matière de loisirs espérés.





Du sport ? Pour le plaisir !

S’ils passent un temps dingue devant les écrans, les jeunes n’oublient de pratiquer une activité physique, voire intensive pour certain(e)s. Selon le sondage Dedicated, sept sur dix pratiquent un sport de manière régulière : 66 % chez les filles, 71 % chez les garçons. “C’est une proportion nettement plus élevée que dans la population adulte (47 %)”, remarque le directeur de l’institut de sondage Dedicated Marc Dumoulin. Cependant, “la tendance à pratiquer un sport décroît significativement avec l’âge : 74 % des 11-13 ans, 67 % des 14-16 ans et 62 % des 17-18 ans pratiquent”.

En règle générale, ils et elles pratiquent deux sports distincts. Chez les garçons, le football reste le sport roi. Les filles préfèrent la danse et la natation. En moyenne, “un jeune consacre 4,1 heures par semaine à ses activités sportives tandis qu’un quart fait plus de six heures de sport par semaine. Un garçon sur dix en fait plus de dix heures par semaine, ce dès l’âge de 14 ans”.

La plupart pratiquent un sport pour le plaisir (76 %) et parce que c’est bon pour la santé (72 %) tandis que, pour six jeunes sur dix, cela leur permet de se surpasser. Les exploits des grandes stars planétaires n’ont, par contre, que peu d’influence sur le choix et/ou la pratique d’un sport. Celles et ceux qui ne pratiquent aucun sport arguent, en premier lieu, que cela coûte trop cher puis qu’ils et elles n’ont pas le temps.