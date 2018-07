Société La LRBPO recommande à tout le monde de mettre un bol d’eau à leur disposition

Avec la chaleur qui règne depuis maintenant près de deux semaines, les oiseaux et les hérissons ont soif et ont de la peine à trouver de l’eau fraîche. "Le temps chaud et sec de ces derniers jours a provoqué l’assèchement des points d’eau de faible profondeur tels que les mares, les fossés, les flaques, etc.

(...)