Les Belges ont parcouru 84,1 milliards de kilomètres en voiture l’an dernier, soit une diminution de 0,2 % par rapport à 2016, selon les chiffres annuels communiqués vendredi par le SPF Mobilité et Transports.



"C’est la première fois qu’une baisse est enregistrée depuis 2014, après deux années record en la matière." La baisse est toutefois combinée à un accroissement du parc automobile qui s’élève en Belgique à 1,2 %, faisant baisser le nombre moyen de kilomètres parcourus par an et par voiture personnelle de 14 999 kilomètres en 2016 à 14 770 kilomètres en 2017.