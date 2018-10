Société 46 % des propriétaires de chiens considèrent leur animal comme un enfant

Près d’une famille belge sur deux possède un animal de compagnie. 28,8 % ont un ou plusieurs chats et 22,4 % ont au moins un chien. Officiellement, la Belgique compte 2.407.403 chats domestiques, 1.468.312 chiens et 6.409.101 poissons rouges. C’est ce que montre la dernière étude commandée par Comeos, la fédération belge du commerce et des services.

Non contents de posséder des chiens et des chats, de nombreux Belges en sont complètement gagas et ne s’en cachent pas. 46 % des propriétaires de chiens déclarent en effet qu’ils voient leur animal comme un enfant et 57 % des propriétaires estiment que leur chien représente une barrière contre la solitude. 37,4 % d’entre eux considèrent qu’ils font plus d’exercice physique grâce à leur animal et 26 % qu’ils jouent un rôle d’ami pour leur enfant. 21,5 % des propriétaires de chiens indiquent également que leur animal leur apporte de la sécurité.

Quant aux chats, ils sont considérés par de nombreux Belges comme un compagnon à part entière voire comme une alternative au fait d’avoir des enfants, surtout quand leurs propriétaires ont moins de 35 ans.