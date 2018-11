Boissons et sucreries affublées de noms de cocktails sont jugées néfastes par les addictologues.

Bonbon saveur mojito, spritz ou caïpirinha, jus de fruit ou soda sans alcool affublés du nom Mojito… Les produits inspirés des cocktails du moment, qui ne contiennent pas d’alcool, se multiplient dans les rayons.

Les addictologues français montent au créneau depuis plusieurs semaines. Ils dénoncent une banalisation de l’alcool et de ses dangers.

S’ils admettent qu’il y a un certain contexte et différents facteurs qui peuvent amener quelqu’un à sombrer dans l’alcoolisme, les spécialistes français pensent que ces produits sont dangereux. Parce que ces souvenirs d’enfance peuvent contribuer à une sous-estimation de ces cocktails plus tard.

Martin de Duve, directeur de l’asbl Univers Santé, tempère.

(...)