Les calculs urinaires représentent un problème de plus en plus fréquent chez nos compagnons félins. De nombreux scientifiques mais également les fabricants d’aliments industriels se sont penchés de très près sur cette préoccupation et grâce à la recherche et aux connaissances actuelles, les moyens de prévention sont désormais bien connus pour éviter ces pièges.

Toutefois, certains chats plus sensibles peuvent souffrir de cette anomalie qui peut devenir douloureuse.

Un calcul urinaire est une concrétion qui se forme dans l’appareil urinaire du chat.

Chez le chat, le calcul se constitue à partir de mucus, de petits débris de cellules ou encore de restes de bactéries. Autour de ces noyaux se cristallisent divers types de minéraux, ce qui aboutit à la formation du calcul. Ces cailloux ainsi formés (calculs) se bloquent dans les passages étroits du tractus urinaire du chat. Selon les minéraux responsables de la formation du calcul, on retrouve des dénominations variables…

Un calcul de struvite est formé avec du phosphore et du magnésium alors qu’un calcul d’oxalate sera formé avec du calcium et des oxalates. Mais à quoi sont dus ces calculs ? Le chat a des origines désertiques ce qui explique qu’il boit naturellement peu en quantité et urine seulement une à deux fois par jour.

Cela signifie que le chat est capable de concentrer énormément ses urines. Lorsque les urines sont trop concentrées, les cristaux puis les calculs se forment spontanément. Certains facteurs augmentent le risque d’apparition des calculs : tout ce qui induit une faible consommation d’eau - eau pas disponible, peu fraîche ou sale - une litière mal entretenue qui freine le comportement de miction, la sédentarité - chez un chat obèse ou castré, par temps froid - qui réduit aussi la fréquence des mictions.

Tous les chats sont-ils égaux face au risque de calculs ? Les calculs urinaires se rencontrent préférentiellement chez les chats mâles, les chats castrés, ceux qui souffrent d’obésité. Les canaux urinaires sont en fait plus étroits et donc beaucoup plus susceptibles d’être bloqués par de petits calculs.

Ceci ne signifie pas que les autres chats ne sont pas exposés à ce risque mais on diagnostique simplement moins souvent ces problèmes car ils passent plus facilement inaperçus.

Il existe un certain nombre de précautions à prendre pour éviter la formation et l’apparition des calculs urinaires chez le chat.

En voici déjà une liste non exhaustive que votre vétérinaire pourra vous commenter sans difficulté :

Veillez à toujours laisser de l’eau propre à disposition de votre chat pour qu’il puisse se désaltérer.

Nettoyez fréquemment la litière pour qu’elle reste propre et sans odeurs.

Le chat peut se retenir d’uriner s’il ne dispose pas d’un endroit propre pour le faire.

Choisissez-lui une alimentation adaptée. Aujourd’hui les industriels de l’alimentation pour chat développent des formules alimentaires qui prennent en compte ce risque particulier des félins.

Parlez-en à votre vétérinaire… en fonction du mode de vie, du statut sexuel mais aussi de l’âge de votre compagnon, il vous conseillera la meilleure alimentation. Retrouvez d’ailleurs une foule de conseils sur www.royalcanin.be

Favorisez l’exercice et le jeu pour éviter une sédentarité trop importante. Rappelez-vous, cette dernière peut être un facteur prédisposant à l’apparition des calculs ! Et en traitement ? Si toutefois, ces mesures de prévention ne suffisaient pas et que votre chat subisse les désagréments de cette pathologie particulière, surtout ne vous effrayez pas.

Rendez-vous chez votre vétérinaire dès les premiers symptômes (difficulté de mictions, sang éventuel dans les urines, douleur à la miction…) car les calculs peuvent constituer une véritable urgence.

Grâce à son expérience et à sa compétence dans le domaine, lui seul sera à même de prendre les décisions adéquates afin de résoudre la situation. Les statistiques nous montrent qu’aujourd’hui, les calculs urinaires sont une vraie préoccupation pour nos amis les chats.

Néanmoins, ils n’en sont pas pour autant une fatalité : ils se préviennent, se soignent et ne doivent en aucun cas être un frein à une vie longue et heureuse pour votre compagnon préféré. Soyez juste vigilant et surtout parlez de tout ceci à votre vétérinaire ! Plus d’informations sur www.royalcanin.be