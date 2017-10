Il y a deux ans, la petite école communale La Farandole de Thorembais-Saint-Trond (Perwez) a refusé que les enfants distribuent leurs cartons d’invitation à leurs anniversaires au sein de l’école.

La directrice, Joëlle Aldric, explique que l’initiative est née il "y a deux ans, à la demande des enseignants. Ils ont soulevé le problème des enfants qui avaient du chagrin de ne pas être invités, nous en avons débattu et avons pris cette décision."

Cette école n’est pas la seule à avoir pris cette décision. D’autres écoles wallonnes et bruxelloises ont aussi décidé d’interdire les cartons d’invitation aux anniversaires et autres événements.

La décision fait jaser sur les réseaux sociaux. De nombreux parents et enseignants en débattent.

Pascale, 36 ans, mère de deux petits garçons, comprend l’initiative de l’école liégeoise qui accueille ses bambins mais ne la cautionne pas : "Une fois qu’on m’a expliqué le principe, en début d’année, je l’ai compris. Ce que je n’accepte pas, c’est le fait d’éviter des frustrations à l’école. Les enfants doivent apprendre à gérer leurs frustrations. Ils peuvent comprendre que tous les autres ne peuvent pas les inviter, pour des raisons économiques ou d’affinités. Certes, ce n’est pas à l’enseignant de gérer tous les chagrins, mais cela peut, selon moi, être à l’origine d’un cours de citoyenneté ou de morale qui explique les affinités, les inégalités sociales, les chagrins, l’exclusion, les disputes…"

D’autres parents, comme Charles, 43 ans, sont plutôt favorables : "L’école de mon fils n’interdit pas les cartons d’invitation, mais j’ai déjà reçu la tristesse et le cœur lourd de mon fils quand il n’a pas été invité à l’anniversaire d’un compagnon de classe… Je comprends les enseignants !"

Dès lors , comment ces enfants et parents s’organisent-ils pour s’inviter ? Les écoles et comités de parents ont pensé à tout : en début d’année scolaire, tous les parents reçoivent une liste avec les coordonnées des autres parents d’élèves. "De la sorte, nous sommes encouragés à prendre contact par téléphone ou mail avec les parents des élèves que notre enfant souhaite inviter", note encore Pascale. "Nous prenons contact entre nous, nous nous arrangeons directement, sans spécialement mêler les enfants. Mais cela n’empêche pas le chagrin des personnes non invitées : les enfants finissent toujours par en parler en cour de récréation. L’école n’a pas supprimé le problème, la direction a simplement décidé de ne pas prendre part à ce chagrin… Entre eux, les enfants discutent et mettent de toute façon les autres enfants qui ne sont pas invités au courant, avant la fête et/ou après…"