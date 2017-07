Alors que le leader de la téléphonie mobile Samsung vient de présenter des résultats financiers qui assoient plus que jamais son regain de peps depuis le GalaxyNotegate et confirment surtout l’excellent accueil de son dernier modèle phare, le Galaxy S8, les regards se tournent plus que jamais vers Cupertino.

Parce qu’Apple, parce qu’année du 10e anniversaire de l’iPhone. Parce que révolution en cours d’écriture, surtout, pour le terminal pommé un peu encroûté dans une fainéantise suffisante depuis trois itérations (les deux dernières ont d’ailleurs été sanctionnées par un ressac en termes d’unités vendues, alors que jusqu’ici, Apple éclatait record après record).

À moins de deux mois de l’annonce probable (elle sera en tout cas automnale) des nouveaux iPhone, la rumeur se dissipe pour laisser place aux quasi-certitudes.

Concernant l’écran, le doute n’est plus permis. Un développeur, en épluchant le firmware du dernier produit pommé annoncé (l’assistant vocal et haut-parleur connecté HomePod), est en effet parvenu à dénicher une illustration, certes sommaire, de la façade avant du nouvel iPhone (ou de l’un des nouveaux iPhone, tant il apparaît comme crédible qu’Apple élargisse sa gamme avec trois déclinaisons de son célèbre terminal). Celle-ci mentionne bien un écran intégral, de bord à bord (à l’instar des dernières productions LG ou Samsung) et, de fait, sans le très populaire bouton Home. Grande première également : l’écran de l’iPhone devrait, pour la première fois, passer à la technologie OLED. Qui plus est, le doute plane au sujet du lecteur d’empreintes Touch ID. Apple escompterait le placer au même endroit que sur les modèles précédents, mais logé sous l’écran, de manière invisible. Pas sûr toutefois que l’effort technique à fournir rende la chose possible à si large échelle, et il n’est donc pas exclu de voir un capteur d’empreintes digitales pousser au dos de l’iPhone…

À moins que la reconnaissance faciale, que ce nouvel iPhone intégrera à coup sûr, ne permette de s’affranchir du déverrouillage par empreinte tactile ? La recharge sans fil est également quasi certaine sur un iPhone qui devrait, donc, entamer une révolution copernicienne comme il en a peu connu.

Confirmations en septembre.