Katherine, une jeune femme atteinte d’un handicap qui l’oblige à se déplacer en chaise roulante, ne peut plus envisager sa vie sans Ned, son golden retriever. Il ne la quitte jamais et l’aide à effectuer toutes les petites et grandes tâches du quotidien.

Katherine explique comment son chien l'aide au quotidien

>>>> Les chiens d'aide viennent en aide aux personnes souffrant d'handicaps divers et variés