La Toussaint approche. Une période durant laquelle les pompes funèbres et fleuristes ont beaucoup de demandes. Quoique beaucoup moins qu’avant selon Céline Siraux, la responsable -avec Maxime Michot - des funérailles de la Haute Senne à Soignies. "J’ai commencé ce métier en 2004. Cela fait donc de nombreuses années que je suis dans la profession", lâche-t-elle. "Je remarque une nette différence depuis environ trois ans. Les gens se rendent beaucoup moins au cimetière qu’avant. Non seulement la tradition se perd mais en outre, les nombreuses incinérations provoquent un changement de mentalité. Il n’y a plus de tombes à décorer. Souvent les proches reprennent les urnes avec les cendres du défunt chez eux."