Les footballeurs ont de l’influence grâce aux réseaux.

L’année 2012 est un grand tournant pour les Diables Rouges en terme de visibilité. Elle est marquée par une campagne publicitaire bien huilée et efficace. “Il y a eu des concours et des défis que les gens pouvaient lancer aux joueurs. La machine publicitaire a vraiment porté en terme de présence et de visibilité des Diables sur les réseaux sociaux, bien plus qu’auparavant", explique Olivier Standaert, docteur en information et communication à l’UCL.

