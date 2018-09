Pour de nombreux hommes et de nombreuses femmes, il est difficile de concevoir un corps féminin non épilé.



Bien que les femmes soient (comme les hommes), des mammifères et sont par conséquent naturellement poilues, les quelques femmes qui s’affichent avec leurs poils se plaignent d’être victimes de regards insistants, de moqueries, voire d’insultes. Laura, une jeune blogueuse, en a fait les frais il y a deux ans (voir encadré), après avoir posté une photo laissant voir ses aisselles naturelles sur sa page Facebook. Cette simple photo la montrant avec les bras levés lui a valu de recevoir en un temps record des centaines de messages d’insultes et de commentaires haineux en tout genre.



Stars, citoyennes et associations féministes veulent renverser la norme du glabre féminin.



Muriel : "Il faut arrêter de montrer uniquement des femmes imberbes"



(...)