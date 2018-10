Selon l’enquête de Page Personnel, huit travailleurs sur dix (79 %) sont équipés d’un outil provenant de leur entreprise (mobile, ordinateur…).

Parmi ceux-ci, trois personnes sur quatre (76 %) sont connectées en permanence à leur travail en dehors des heures de bureau, un travailleur sur deux (50 %) répond chaque jour à ses mails en dehors des heures de travail, tandis que deux personnes sur cinq (40 %) répondent à leurs appels téléphoniques professionnels hors des heures de bureau. 15 % des répondants ont reconnu qu’ils consultaient leurs mails et répondaient à leurs appels professionnels relativement souvent sur leur lieu de vacances.

Enfin, six personnes sur dix (63 %) affirment que leurs outils de travail ont changé leur vie, et d’un point de vue positif pour 29 % d’entre eux. Il existe deux raisons à cette connexion permanente. Pour six travailleurs sur dix (63 %), ils éprouveraient un sentiment de responsabilité tandis qu’un employé sur trois (34 %) aurait un sentiment d’obligation.

Cependant, il existe une nette différence entre le ressenti des femmes et des hommes. En effet, plus d’une femme sur deux (52 %) se sent obligée de rester connectée contre seulement un homme sur quatre (27 %).