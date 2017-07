Demain, c’est une nouvelle page qui s’ouvrira pour nos Red Flames qui disputeront, pour la première fois de leur histoire, l’Euro féminin de l’UEFA organisé aux Pays-Bas. Cette qualification avait provoqué un engouement en Belgique pour le football féminin. La RTBF a pris la décision de diffuser l’Euro de football féminin. Et en février dernier, Tessa Wullaert remportait le premier Soulier d’Or féminin couronnant la meilleure joueuse de football belge de l’année 2016. La saison 2016-2017 aura donc été marquée par de nombreuses premières pour notre football féminin. Dans ce contexte, l’intérêt des jeunes Belges pour ce sport monte en flèche.

Certains clubs bruxellois sont saturés et ne parviennent pas à faire face à la demande. C’est le cas du Crossing de Schaerbeek qui compte environ cent vingt joueuses. "Pour la nouvelle saison, les inscriptions ont commencé en avril et à la fin mai, il n’y avait déjà plus de place", affirme Jacky Séverin, le secrétaire du club.

(...)