Les jeunes craignent pour leur avenir (VIDEO)

Société

Un sondage Dedicated Research dresse le portrait de notre jeunesse francophone : heureuse mais inquiète de ne pas trouver un job !

821 francophones âgés de 11 à 18 ont répondu à un vaste questionnaire portant sur leur état d’esprit, leurs perspectives d’avenir, la façon dont ils perçoivent le monde, dont ils occupent leurs loisirs, utilisent les réseaux sociaux, etc.

Les résultats de ce sondage effectué entre le 13 et le 18 septembre dans le cadre de l’opération Ouvrir Mon Quotidien apportent une série d’éléments particulièrement instructifs sur l’état de la génération 11-18 ans.

Principal enseignement : nos jeunes sont globalement heureux, près de six jeunes sur dix estiment avoir une excellente qualité de vie. A contrario, un sur dix se sent mal dans sa vie à cause, en grande partie, d’une vie familiale de piètre qualité. Pour les plus heureux, c’est surtout dans leur cellule familiale et dans les relations avec leurs proches qu’ils et elles ressentent de la satisfaction, de même mais dans une moindre mesure, que dans leur environnement scolaire.

Le monde extérieur, par contre, leur fait peur ou ne les enthousiasme pas. "La menace terroriste, sans doute, explique que la majorité ne se sent pas en sécurité dans les lieux publics (deux tiers des répondants, NdlR)", analyse Marc Dumoulin, administrateur-délégué de l’institut de sondage Dedicated Research.

À ce titre, leur perception de la situation générale en Belgique peut être qualifiée de médiocre; elle est pire encore sur le plan international. Ces jeunes s’inquiètent également de la qualité de l’environnement en Belgique, ressentent une véritable "aversion" pour les hommes et les femmes politiques (86 %), dès leur plus jeune âge.

Heureux, donc. Mais inquiets pour leur avenir, pour une très grande majorité d’entre eux. Ainsi, près de sept ados de 17-18 ans sur 10 craignent pour leur futur. Ils sont, déjà, un sur deux dans la tranche 11-12 ans. Pire, 43 % d’entre eux pensent que leur vie d’adulte sera "moins qualitative" que celle qu’ils vivent actuellement tandis que seuls 16 % pensent que leur vie d’adulte sera meilleure.

Principale angoisse : la peur de ne pas trouver un emploi et, donc, de ne pas avoir assez d’argent ! L’argent constitue ainsi une préoccupation essentielle de la vie des jeunes, dès le plus jeune âge. Près d’un jeune de 11-13 ans sur cinq affirme travailler au moins occasionnellement pour trouver de l’argent.

Chez les 14-16 ans, ils sont 45 % à bosser de temps en temps et 60 % chez 17-18 ans.

Il faut dire que toutes et tous ne reçoivent pas forcément de l’argent de poche. À cette question, 28 % des sondés n’ont pas répondu ou n’ont pas souhaité répondre. "On peut légitimement penser qu’ils ne reçoivent pas régulièrement d’argent de poche", note Marc Dumoulin. Pour les autres, le montant moyen atteint 55 € par mois : 35 € pour les 11-13 ans, 42 € pour les 14-16 ans et 100 € pour les 17-18 ans.

Filles, garçons : pas le même combat

L’enquête de Deticated Resaerch a interrogé 821 jeunes francophones dont 419 garçons et 402 filles. Sur de nombreux points, les attentes des adolescentes diffèrent largement de celles des garçons. Assez logiquement, elles sont moins satisfaites du temps libre dont elles disposent (49 % contre 63 % chez les garçons), se sentent moins en sécurité dans des lieux publics et, surtout, de leur corps et leur apparence (49 % contre 58 %). Elles accordent par ailleurs une plus grande importance à leur avenir que les garçons tandis qu’elles craignent plus que les garçons le manque d’argent une fois adultes. Elles sont également plus conscientes des menaces sur notre environnement.

En matière de réseaux sociaux, Facebook reste le roi pour les deux sexes. Mais les filles sont plus nombreuses à préférer Snapchat que les garçons (16 % contre 7 %) et, a fortiori, à l’utiliser (une sur deux contre un garçon sur trois). Les filles semblent aussi plus accros aux réseaux puisque 75 % d’entre elles y vont tous les jours contre 67 % chez les garçons. 28 % avouent même y passer entre deux et trois heures par jour (contre 17 % des garçons) !





Facebook, roi du monde adolescent

Les jeunes et les réseaux sociaux, c’est une véritable histoire d’amour : 90 % d’entre eux fréquentent occasionnellement un ou plusieurs réseaux. En moyenne, ils y passent 1,15 heure par jour, avec des pics allant jusqu’à 2 à 3 heures pour près d’un(e) jeune sur deux. L’emprise des Facebook, Snapchat, Instagram ou encore Twitter sur nos jeunes démarre de plus en plus tôt puisque 81 % des 11-13 ans fréquentent l’un d’entre eux, dont 66 % privilégient Facebook.

Le réseau créé par Mark Zuckerberg trône d’ailleurs très largement en tête des réseaux sociaux préférés des jeunes. Seul Snapchat, qui perce chez les 11-13 ans (16 % d’entre eux affirment qu’il s’agit de leur réseau préféré contre respectivement 9 % chez les 14-16 et 8 % chez les 17-18) semble en capacité de détrôner le roi FB à moyen terme. De son côté, Twitter n’attire que 20 % des 11-18 ans.

Sans doute parce que la principale raison qui pousse les jeunes à privilégier FB est que cela permet de rester en contact (52 % des répondants avancent cet argument) tandis que 47 % affirment que cela permet d’être au courant de ce qui se passe dans leur monde et que 38 % sont attirés par le fait de pouvoir rencontrer d’autres personnes depuis leur... canapé.

Impliqués à 200 % sur les réseaux, les jeunes ne sont pourtant pas dupes. Ils leur reprochent le côté répétif (32 %) et critiquent l’aspect "addictif" des réseaux sociaux. Une critique surtout ressentie par les filles, (36 % d’entre elles contre 22 % des garçons).