Noël arrive. Et, dans son sillage, le Nouvel an. Autant d’occasions de prendre congé et de passer les derniers jours de l’année en famille. Et de décompresser, loin du stress et des obligations professionnelles.

Certains n’hésitent pas à s’offrir quelques heures, en journée, avec leur partenaire, dans des chambres munies de saunas et jacuzzis privatifs. Ces rendez-vous, en toute discrétion, remportent un succès fou. Les plannings sont déjà bien complets. "Il ne nous reste qu’une ou deux disponibilités", dit-on au Luxury Hotel à Charleroi. L’établissement Ô Secret à Liège a un planning bien rempli aussi: il renvoie vers d’autres établissements du même groupe, comme La Maison blanche. Reste aux amants à trouver le créneau horaire qui leur convient.

Il faudra compter en moyenne près de 60 euros pour deux heures (39 euros minimum selon les régions). Certains établissements, comme "la maison de rendez-vous" Le Gentry, à Namur, sont sans rendez-vous: "Il faut compter 40 euros pour deux heures, il n’y a pas besoin de réserver."

"Il fait gris, les gens ont besoin de chaleur", nous explique-t-on au Luxury Hôtel à Charleroi. "On remarque qu’il y a plus de réservations depuis qu’il fait mauvais."

Les fêtes de fin d’année sont donc un moment privilégié par les amants pour passer un bon moment. Tout comme la Saint-Valentin. "Aux alentours du 14 février, on a pas mal de rendez-vous", ajoute la réceptionniste du Secret d’Alcôve à Trazegnies.

À la réservation, pas besoin de donner son nom. Un prénom suffit. Et parfois un numéro de téléphone. Il est possible de réserver une chambre pour deux heures, une journée ou la nuit. Avec la personne qui partage officiellement sa vie ou pas. "Nous ne voyons pas qui vient, nous ne jugeons pas, nous louons des chambres", dit-on dans ces établissements privés.

Et pour cause: un mur sépare les clients du réceptionniste. Seule une petite ouverture au niveau du torse permet des échanges, comme des indications sur la chambre, les horaires et les transactions financières. Nul n’est vu, nul n’est trahi. "Même quand on nous appelle en demandant si une personne est là, nous ne disons rien", précise-t-on au Luxury Hôtel.