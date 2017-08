Ce week-end, Daniela Prepeliuc (RTL-TVI, BFM) et Quentin Warlop (RTBF) ont célébré leur mariage en toute intimité dans le sud de la France après s’être dit oui, en mai dernier, lors de leur mariage civil.

"Comme dans nos rêves… 7 jours déjà depuis le plus beau jour du reste de notre vie ! Des mots forts, des émotions intenses et des images gravées à jamais dans nos mémoires ! Merci à notre famille et nos amis qui ont fait de ces trois jours un souvenir magique", écrit la présentatrice météo sur Instagram en commentaire d’une photo aérienne du lieu de cérémonie. Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés !