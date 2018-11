Soupçonnés de manquer de bonne volonté dans l’application du décret sur les aménagements raisonnables, les professeurs dénoncent un manque criant de moyens. "Comme souvent, avec le décret sur les aménagements raisonnables, on a mis la charrue avant les bœufs et ce sont les professeurs qui doivent assumer une pression supplémentaire. Les classes sont trop remplies, les enfants ne sont pas faciles… Les profs ne se sentent pas capables parce que c’est un saut dans l’inconnu. Quand ils apprennent qu’ils vont avoir un enfant avec des besoins spécifiques dans leur classe ils ont peur que l’ambiance dans leur classe soit affectée et que la situation soit ingérable. Ils ne sont ni formés ni informés correctement !" , explique Muriel Vigneron, vice-président du SLFP Enseignement.

Un constat partagé par Dominique Trousson, professeur de français à l’athénée de Rixensart. "On a de plus en plus d’enfants dyslexiques. Dans mes classes, j’ai presque un tiers d’élèves dyspraxiques, dyslexiques ou dyscalculiques. Maintenant, il suffit qu’un élève prononce mal un mot pour qu’on dise qu’il est dyslexique. Pour le CE1D, on est obligé de faire des photocopies plus grandes pour les élèves qui en ont fait la demande. Le problème, c’est que ça fait des questionnaires beaucoup plus épais, vu qu’il y a plus de pages et toute la mise en page est décalée. Résultat ? Les élèves sont encore plus perturbés ! Mais légalement, je ne peux pas faire autrement. Je suis obligée de suivre des règles, sinon je m’expose à des menaces de sanctions", regrette l’enseignante.

"C’est très bien de faire des mélanges entre enfants mais les classes sont beaucoup plus difficiles qu’avant. Alors imaginez une classe de 25 élèves avec un tiers qui nécessite des aménagements. Ce n’est pas possible ! Il faudrait des classes beaucoup moins nombreuses. Il y a aussi un grand problème dans la formation initiale des enseignants. On n’est pas du tout formés pour s’occuper d’élèves qui ont ce type de difficultés", estime-t-elle.