Si vous avez des doutes sur vos capacités à prendre soin d’un nouveau-né, il existe désormais une poupée (presque) plus vraie que nature, pour tester vos capacités parentales. Le real care baby sent comme un enfant, doit être nourri, cajolé et, surtout, pleure régulièrement.

Au nord du pays, la Maison de l’enfant de Louvain et l’ASBL Fara, proposent de prêter une poupée, le real care baby, à ceux qui désirent tester leurs capacités parentales. "Le real care baby est une poupée très réaliste avec laquelle on peut s’exercer pour se rendre compte de ce que signifie le fait d’être père ou mère. On prend conscience de l’impact d’un nouveau-né sur la vie quotidienne quand on doit s’en occuper 24 heures sur 24", explique Katleen Alen de l’ASBL Fara.

L’idée est de s’occuper de la poupée durant cinq jours, 24h/24h. Il existe différents programmes, établis en concertation avec des professionnels, au travers desquels on peut choisir entre un bébé très calme ou un bébé qui pleure beaucoup. Katleen Alen : "Quand l’enfant pleure, c’est au papa ou à la maman de rechercher ce dont il a besoin. Le bébé peut recevoir à manger au biberon mais l’allaitement est bien mieux. Pour cela, on utilise une plaque d’allaitement, à fixer contre la poitrine à l’aide d’un clip. Lorsque l’enfant est maintenu contre, il fait des bruits de succion."

Toutes les actions sont enregistrées via un bracelet porté par celui qui s’occupe du bébé. Lorsque la poupée est rapportée, les parents font un feed-back : Qu’est qui a bien marché ? Qu’est-ce qui était plus dur que prévu ? Certains arrivent à la conclusion qu’ils auraient besoin de quelqu’un qui les assiste s’ils devaient s’occuper d’un vrai bébé.

Les poupées sont conçues pour les personnes qui pensent avoir un enfant afin qu’elles se fassent une idée réaliste des soins dont un nourrisson a besoin. "Les adolescentes sont souvent sur un nuage quand elles rêvent de leur bébé. Elles sous-estiment souvent ce que cela représente. Notre expérience avec la poupée real care baby est positive car cela fait réfléchir les gens."





La robotique au service du handicap

Grâce aux progrès de la robotique et de l’intelligence artificielle, le secteur technologique offre de nouveaux espoirs pour améliorer la qualité de vie des handicapés. La startup américaine BrainRobotics présentait ainsi cette semaine au salon d’électronique CES de Las Vegas une prothèse de main capable d’interpréter les signaux envoyés par les muscles résiduels de l’utilisateur.

Le fondateur de BrainRobotics, Bicheng Han, dit vouloir "fournir une prothèse à bas coût" mais "fonctionnelle", permettant un contrôle précis de la force exercée par chaque doigt. L’entreprise ambitionne une commercialisation d’ici un an pour moins de 300 dollars, quand les produits similaires actuels peuvent selon elle en atteindre plusieurs dizaines de milliers. "L’utilisateur peut contrôler (la prothèse) en se servant de la force de ses muscles", comme il le ferait de manière naturelle pour bouger les doigts de la main, selon Kacper Puczydlowski, un expert expliquant le fonctionnement du prototype à Las Vegas..

Parler à l’oreille. L’intelligence artificielle peut aussi venir en aide aux malvoyants. Facebook et Microsoft notamment ont dévoilé l’an passé des systèmes capables de "voir" des images et d’en décrire le contenu pour les aveugles.

La société israélienne Orcam montre pour sa part au CES un petit appareil baptisé MyEye, qui s’adapte assez discrètement sur une branche de lunettes et est commercialisé depuis peu en France par l’intermédiaire d’Essilor. Le dispositif intègre une caméra, qui "regarde" ce qui est devant l’utilisateur ou ce qu’il montre du doigt, et un haut-parleur qui lui parle à l’oreille. Il peut lire un texte, identifier des produits au supermarché ou des personnes, grâce aux technologies de reconnaissance visuelle d’une autre société israélienne avec laquelle Orcam partage un fondateur, MobilEye.

Chez le Danois Oticon, ce sont les objets connectés de la maison qui parlent à l’oreille du consommateur, malentendant cette fois : l’appareil auditif connecté que montre l’entreprise au CES peut par exemple recevoir un message, directement dans l’oreille de son utilisateur, quand quelqu’un sonne à la porte, ou déclencher automatiquement la cafetière quand on l’allume le matin, suggère une porte-parole de l’entreprise.