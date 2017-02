Ah, la maison connectée... Vieux mythe du désir de contrôle de l’homme, elle prend chaque année plus d’ampleur dans les couloirs de Batibouw, la domotique s’invitant désormais dans chaque pièce, et dans chaque smartphone.

De plus en plus délestée de ses deux clichés ("c’est trop cher" et "les travaux nécessitent que j’ouvre tous mes murs"), la maison connectée séduit aussi de plus en plus de monde. Mais pas dans toutes les catégories de la population.

Il en est une par exemple qui s’en moque éperdument : les seniors. Selon une étude menée par TNS pour Niko sur 1.585 Belges, dont 300 âgés de plus de 65 ans, 75% des plus expérimentés d’entre nous "ne sont pas intéressés" par la maison connectée. Alors que dans la case des 25-64 ans, 33% d’entre eux désirent y passer, apprend encore La DH en primeur. Et que c’est carrément un sur deux, dans la tranche des 25 -34 !

Pourtant, la maison connectée ne se veut pas projet pour geek branché, mais plutôt possibilité de rendre tous les foyers plus sécurisants, moins énergivores, et plus intelligents. Y compris pour les seniors. "Pour ne pas dire: surtout pour les seniors , nous explique Jorn Dams, expert Smart Home chez Niko. En 2060, il y aura en Belgique, plus d’1,2 million de Belges âgés de plus de 80 ans. L’offre d’accueil en maison de repos, qui est déjà insuffisante aujourd’hui, sera alors totalement dépassée. Et si le budget alloué à la rénovation de maisons de repos va sans doute croître, il y a fort à parier que ce ne sera pas suffisant. Raison pour laquelle la solution passe par des personnes âgées vivant plus longtemps dans leur propre domicile, mais un domicile adapté."

C’est ici que Niko, vendeur de solutions de cet acabit, vante bien entendu ses atouts... "Beaucoup de seniors réduisent la domotique à quelque chose de futile. Genre la baignoire qui se remplit toute seule dès qu’on arrive à la maison... Notre défi, c’est de convaincre qu’il y a un intérêt pour ce groupe de personnes, qui ont une autre mobilité et d’autres préoccupations."

Exemples concrets ? "Placer des interrupteurs sans-fil à côté du lit pour contrôler l’ouverture de la porte d’entrée à l’aide soignant(e), faire en sorte qu’un four resté allumé par oubli s’éteigne automatiquement après 1 h, voire encore paramétrer l’envoi de notifications sur les smartphones de la famille en cas de lumières non-allumées entre 6 h du matin et 18 h."

L’investissement, tout de même de l’ordre des 2.000 € minimum pour matérialiser ces scnéarii, tant en rénovation qu’en neuf, n’est bien sûr pas anodin. "Mais il est moindre qu’une place en maison de repos", conclut notre interlocuteur.