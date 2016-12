Société Les associations de terrain ont affaire à des travailleurs et des familles précarisés.

"Selon nos estimations, 450.000 personnes ont recours à l’aide alimentaire" , déplore Déborah Myaux, coordinatrice générale de la Cellule aide alimentaire de la fédération nationale des services sociaux (FDSS). "Ce n’est pas rien. Les services et bénévoles, sur le terrain, constatent une augmentation du nombre de personnes dans le besoin."

Quelques années auparavant, on évoquait 200.000 personnes qui y avaient recours. Ce chiffre aurait doublé. La responsable continue : "Les assistants sociaux sont submergés. Ils sont de plus en plus sollicités par des familles et des travailleurs. Pour de multiples raisons : jobs précaires, salaires insuffisants, maladies, familles monoparentales… Il y a une fragilité dans le système de protection sociale. On ne peut plus retomber sur ses pieds de manière digne."

Même son de cloche auprès des Restos du Cœur. "660.000 personnes ont pris part à nos repas en 2015", précise Patrick Dejace, directeur de la Fondation des Restos du Cœur de Belgique. "D’habitude, on constate une augmentation de fréquentation aux environs du 15 novembre. Cette année, on l’a constatée au mois de septembre. On a beaucoup plus de personnes dans le besoin. Il y a une augmentation de familles avec de bas salaires. Elles n’ont plus assez pour manger."

Généralement, ces familles ne peuvent pas assister aux repas. "Les enfants vont à l’école et les parents travaillent. Ils bénéficient de colis alimentaires. On estime en avoir distribué 300.000."

(...)

"Le 15 du mois, je n’ai plus rien "

La précarité touche de nombreuses familles, des mères seules.

Christine (prénom d’emprunt) est institutrice. Cette mère divorcée travaille à mi-temps. Elle a 38 ans. et trois enfants à charge. Ils ont 15, 12 et 5 ans.

"Mon compagnon m’a quittée après 19 ans de vie commune" , nous dit-elle. Les yeux brouillés par des larmes qui ne demandent qu’à sortir, elle poursuit, un peu gênée: "Je me suis retrouvée seule avec mes enfants. D’un coup, j’ai dû assumer le loyer de ma maison, les factures qui tombaient, les frais scolaires... Mon ex refuse de payer les pensions alimentaires. Il a refait sa vie, fondé une nouvelle famille. Les frais d’avocat pour lui réclamer la pension alimentaire et lui dire qu’il doit prendre ses enfants comme stipulé dans le jugement engloutissent le reste de mon salaire."

Elle poursuit : "Chaque sou est compté. On fait attention à tout. Le 15 du mois, ou plus tôt, il ne me reste plus rien. On ne peut pas se permettre d’extras: pas de coiffeur, pas de vêtements neufs, pas de sorties, pas de restaurants... J’angoisse à l’idée d’un accident ou de factures imprévues que je ne pourrais pas payer."

(...)

Le couple a sombré dans la pauvreté suite à un accident de la route.

Depuis près de quatre mois, les Restos du Cœur de Quiévrain reçoivent régulièrement la visite de Loïc et Déborah, un jeune couple qui partage désormais sa vie avec Aaron, son petit garçon âgé de sept mois et désormais devenu la mascotte de l’association.

En 2010, Loïc était encore éducateur de rue, un métier au service des jeunes défavorisés et ensuite, des personnes handicapées. La vie du jeune couple a brusquement basculé en août 2015 lorsqu’un accident de la route l’a précipité dans une mauvaise situation financière. " Après l’accident, j’étais en chaise roulante. J’ai donc perdu mon travail et je dépendais de la mutuelle. Seulement, les remboursements se sont fait attendre pendant près de quatre mois. Nous avons donc dû puiser dans nos économies pour pouvoir subvenir à nos besoins mais surtout, payer les factures qui s’accumulaient. Chaque mois, je déboursais près de 400 euros de frais médicaux. Dans le même temps, Déborah apprenait qu’elle était enceinte. Nous désirions vraiment cette grossesse mais nous ne pouvions pas prévoir la tournure des événements ", explique Loïc.