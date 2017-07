Plusieurs associations de protection de la nature dont le WWF et Birdlife tirent la sonnette d’alarme : les vautours d’Europe sont menacés de mort à cause du diclofenac, un médicament régulièrement donné aux animaux domestiques et au bétail par les vétérinaires.

"Les vautours ne méritent pas leur mauvaise réputation. Ils sont les équipes de nettoyage de la nature. Grâce à leur alimentation, ils empêchent la propagation de maladies produites par la décomposition des cadavres. Ils permettent aussi d’éviter d’avoir à incinérer et éliminer des tonnes de cadavres d’animaux chaque année. Grâce aux vautours, on économise des millions d’euros et on évite l’émission de milliers de tonnes de CO2 par an. Et maintenant, ils sont menacés", s’inquiètent les associations.

En cause, l’utilisation du diclofénac, un anti-inflammatoire administré aux vaches et aux cochons qui s’avère particulièrement toxique pour les vautours. Après s’être nourris sur une proie traitée avec ce médicament, ils meurent généralement en quelques heures à peine.

En Inde, au Népal et au Pakistan, 99% des vautours ont disparu à cause de ce médicament, provoquant de graves soucis sanitaires. Les trois pays ont fait interdire l’administration de ce médicament en 2006.

En Europe, l’utilisation de diclofenac à des fins vétérinaires n’a été interdite qu’en Hongrie et en Autriche. "Les autres pays membres comme l’Espagne se contentent de mesures superficielles qui se résument parfois à un simple changement d’étiquette ou ne font rien pour régler le problème. Pourtant, le diclofénac vétérinaire est une véritable bombe à retardement pour les populations de vautours. Nous devons l’interdire au plus vite !", déplore Iván Ramírez directeur de la conservation en Europe pour BirldLife International.