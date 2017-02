Alors que Namur compte l’un des plus gros salons du vin de Wallonie en novembre à Floreffe, la Citadelle abrite aussi l’un des plus petits. "Le salon des vignerons namurois n’a pas l’objectif de concurrencer les autres, mais il offre une convivialité inégalable", souligne l’échevin de la Citadelle Arnaud Gavroy. "Ici, on peut tout goûter et discuter avec chacun des producteurs."

Cette année , une grosse douzaine de vignerons a fait le déplacement, qu’il s’agisse du sud de la France, de l’ouest ou des côtes de Sambre et Meuse.

Parmi eux : Philippe Grafé, le premier producteur de vin rouge belge. "Un jour, on m’a fait découvrir un vin d’Angleterre et cela a été comme une révélation. Je me suis dit que c’était possible de faire du bon vin rouge ici aussi. Voilà comment est né le Domaine du Chenoy à Emines en 2003", explique-t-il. Aujourd’hui, le domaine produit 45.000 à 50.000 bouteilles par an. "C’est le vin effervescent qui marche le mieux, y compris le rosé sorti l’an dernier, mais j’aimerais vraiment que les ventes de rouge grimpent progressivement. La Belgique produit 1 million de bouteilles de vin par an, alors qu’il s’y en boit 250 millions. Il y a encore moyen de progresser", explique Philippe Grafé en conversion bio. "Nos vins seront estampillés bio dans deux ans."

Alors que le château de Bioul, qui fait des blancs très bien cotés, est présent à la Citadelle pour la première fois, une vigneronne qui cultive dans le Namurois prouve elle aussi que l’on peut faire de très bons rouges par chez nous, provoquant une saine concurrence toute confraternelle avec Le Chenoy.

Avec son mari, Jeannette Van der Steen travaille chaque jour dans ses vignes à Lustin depuis 2005. Chaque année, ses vins se classent parmi les meilleurs du pays. Cette année, elle est un peu inquiète. "La récolte a été mauvaise en quantité. On espère que la qualité compensera."

Rien à voir avec le cataclysme subi en France par le Mas Thélème. Les vignes ont été ravagées par les intempéries, ce qui prive le domaine de récolte pendant au moins deux ans. "Au salon de Namur, je vends le vin qu’il me reste. Et puis, je viendrai avec une cuvée solidarité. Plusieurs vigneronnes me gardent quelques hectolitres que je vais vinifier en attendant de replanter. C’est beau, la solidarité féminine", souligne Fabienne, Jamboise exilée au Pic Saint Loup depuis 2003.





Un salon intime et familial

Pour sa 7e édition, le salon des vignerons namurois rassemble une bonne douzaine de vignerons et viticulteurs, tous d’origine namuroise, qu’ils aient décidé de planter leurs vignes sur le territoire namurois ou au pied du Pic St Loup.

L’occasion de découvrir des vins provenant d’une bonne partie de la France et de la région namuroise dans une ambiance feutrée et atypique décoré pour l’occasion par Folisabelle, artiste namuroise. Ce bâtiment de la Citadelle de Namur, chargé d’histoire, n’est pas toujours ouvert au public. Il s’agit du hangar aux affûts, ancien magasin d’artillerie, qui offre un écrin parfait à l’événement.

Les producteurs présents ? Domaine Agape, Château Bon Baron, Domaine du Chenoy, Domaine des Mathouans, Mas Thélème, Domaine de Gravimel, Domaine de la Tête Noire, Coude à Coude, Domaine Constant-Duquesnoy, Domaine Molin’Agly. En plus des produitss de bouche en circuits courts.

Parmi les nouveautés : le chef Olivier Bourguignon (Le d’Arville) en collaboration avec Benoît Cloës (Génération W) proposent une découverte gustative au prix de 10 euros (en nombre limité).

Le parking est gratuit (Esplanade) et des navettes, toujours gratuites, acheminent les visiteurs au hangar aux affûts. Ce dimanche de 14 h à 20 h. Entrée : 3 euros, verre à dégustation compris.