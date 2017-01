Voyager en car séduit. C’est surtout le prix qui incite de nombreux Belges à opter pour ce moyen de transport. Mais bien d’autres avantages sont pointés par les utilisateurs de car, à commencer par la sécurité et la convivialité.

"Quand on parle de voyages en autocar en Belgique, il est important de faire la distinction entre les voyages touristiques de plusieurs jours (minimum une nuitée), et les excursions d’une journée, explique Kim Taylor, porte-parole de la Fédération belge des autocaristes (FBAA). Les voyages de plusieurs jours sont organisés par l’autocariste sur la base de son propre programme. Ces voyages ont un caractère touristique. Les excursions d’une journée par contre peuvent avoir un intérêt touristique mais elles peuvent tout aussi bien avoir un caractère purement fonctionnel (uniquement le transport vers une destination, sans aucun lien avec le tourisme)."

En ce qui concerne les voyages touristiques de plusieurs jours, la FBAA a comptabilisé pas moins de 700.000 passagers en 2014. "Ce sont surtout les voyages courts, de une à trois nuitées qui sont en forte progression depuis 2010. Et c’est notamment le cas pour les vacances aux sports d’hiver. En 2014, ce type de voyages représentait quelque 200.000 passagers. Cet intérêt pour le car ne cesse de croître."

Si ce type de transport séduit tant, c’est car il permet d’arriver au plus vite à destination. "Il assure une fonction de navette. C’est la raison première de cet engouement. Il est désormais nettement moins utilisé pour effectuer des circuits."

À côté de ces voyages de plusieurs jours, on constate que les excursions d’un jour sont en pleine croissance. "Les voyages d’un jour, les allers-retours pour aller assister à un concert, un match de foot ou visiter un marché de Noël sont en forte croissance. En 2015, nous avons ainsi enregistré 10,3 millions de passagers en car pour ce type d’excursion. Au total, avec les séjours de plusieurs nuitées, nous transportons donc chaque année plus de 11 millions de personnes."

Pour ce qui est des déplacements de plusieurs jours, la destination est principalement à l’étranger. "Dans le sud de l’Europe (France, Espagne et Italie), mais aussi dans les stations de ski (Autriche, Allemagne, Suisse et France), au Royaume-Uni et dans l’Europe de l’Est. Quant aux voyages courts (une à trois nuitées), ils ont principalement lieu dans nos pays voisins (la France, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Royaume-Uni)."