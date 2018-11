Société Louer un chaton ou un chiot pour une journée ou plus? C'est désormais possible. L'entreprise américaine Rescue Time propose ce service qui est loin de faire l'unanimité. Comme on commande une pizza, il suffit de se rendre sur le site et de réserver l'animal.

La formule la plus abordable coûte 79 dollars. Pendant une journée ou une nuit, vous recevrez un chiot ou un chaton. "Tout ce dont vous avez besoin pour que votre visiteur et vous-même passiez un moment idéal ensemble vous sera envoyé avant votre visite. Ceci inclut la nourriture spécifique aux animaux domestiques, la litière et le bac à litière, la laisse, les friandises et les jouets", peut-on lire sur le site.

Jusqu'à 489 dollars pour un mois

Il y a aussi des formules haut de gamme comme "Garfield et compagnie" à 389 dollars/mois. Pour ce prix, un jour par semaine, trois chiots ou chatons sont déposés chez vous pour une durée de 8 ou 24 heures. "Si vous tombez amoureux et souhaitez faire de votre maison l'un de ses foyers pour toujours, vous aurez l'option de la faire", précise le site qui indique par ailleurs qu'il s'agit d'une "formule parfaite pour les bureaux de 40 personnes".

Pour 489 dollars, vous recevrez 5 chiots ou chatons.

Et le bien-être animal?

Ce type de location pose évidemment question en terme de bien-être animal. Une association qui recueille des animaux abandonnés craint des troubles comportementaux chez ces animaux qui ont besoin de temps, parfois plusieurs semaines, pour s'acclimater à un nouvel environnement.

La start-up ne compte pas s'arrêter là et proposer bientôt à la location des lapins et des chèvres.