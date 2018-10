Le quotidien de Lucas a bien changé depuis quatre ans, lui qui, avant qu’il ne déclare cette maladie, faisait du jogging et du théâtre. Mais à force de ténacité et d’abnégation, l’adolescent, aujourd’hui âgé de 16 ans, reprend le dessus.Il a réintégré l’établissement scolaire en 2016 et dispose désormais d’avancées technologiques lui permettant d’interagir avec le professeur et les élèves. (...)