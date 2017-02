Société La ministre fédérale de la Santé publique, critiquée, rétablit sa vérité

Les récentes initiatives lancées par le PS et le PTB et la colère de plus en plus forte des patients et professionnels de la santé ont tôt fait de pousser l’équipe de Maggie De Block à dégainer la liste de chiffres, les tableurs Excel et la calculatrice.

La ministre fédérale de la Santé et des Affaires sociales a fortement été critiquée pour les mesures qu’elle a prises ces derniers mois. Face à la levée de boucliers, la ministre a tenu à mettre les choses au clair. Elle vient de diffuser son "bilan en faveur du patient".

Hausse du montant à charge du patient de certains antibiotiques, séances de kinésithérapie moins remboursées, économies et décisions politiques mettent en grogne les professionnels du secteur de la santé.

"Nous en avions marre des fausses informations, des interprétations et des éléments qui partaient tous azimuts", explique-t-on au cabinet de la ministre Open-VLD. "Il arrive que des patients, médecins ou pharmaciens s’y perdent. Cette désinformation est peu valorisante pour les secteurs qui font des efforts, comme les industries pharmaceutiques, les prestataires de soins et, dans une moindre mesure, les patients."

(...)