Société L’arbre de Noël est l’un des responsables de la recrudescence des maladies respiratoires pendant les périodes de Noël.

S’il est censé apporter joie et bonheur en décorant les foyers pour les fêtes de fin d’année, le sapin de Noël traditionnel est pourtant devenu un véritable cauchemar pour certains d’entre nous. En effet, le sapin de Noël est un fauteur de troubles dans bien des salons, car il est allergène. " En fait, les moisissures qu’il transporte peuvent déclencher de véritables rhumes des foins, mais ce sont plus des sinusites allergiques ou encore des bronchiolites allergiques ", explique Eva Zasinska, pédiatre-allergologue à Bruxelles.

Les symptômes provoqués par le sapin de Noël sont assez larges. On parle ici de rhinite, toux, essoufflement, congestion des sinus, conjonctivite, yeux irrités, larmoiements ou asthénie, douleurs thoraciques, troubles du sommeil… " Cette allergie se déclenche en général en présence du pollen dans l’écorce de l’arbre, ou encore à cause des moisissures que l’on retrouve dans les épines et même le tronc ."

(...)