L’homme velu fait son grand retour ! Même Le Figaro y consacre cette semaine un article très sérieux. La tendance masculine est désormais aux poils. Mais " aux poils domptés, maîtrisés, travaillés ", souligne l’expert beauté, le célèbre relookeur David Jeanmotte.

© REPORTERS Après la mode du métrosexuel, cet homme qui aime prendre soin de lui à coups d’épilations complètes à la cire et de crèmes plus rajeunissantes les unes que les autres, la tendance tend désormais vers le naturel.

"La mode du métrosexuel, c’éta it le début du maquillage pour les hommes, le début des crèmes pour un teint net, etc. Si on voulait être tendance, il fallait ce petit côté efféminé. C’était l’époque des slims, des coupes bien faites, soignées. Puis, il y a eu l’arrivée du hipster, l’homme barbu. Le style David Beckham, les tatouages sur le corps", retrace David Jeanmotte.

© D.R. Difficile alors d’assortir un visage barbu avec un corps épilé sur la plage. "Cela n’allait clairement pas ensemble", s’exclame notre relookeur, ravi du retour en force de l’homme velu.

"Cela fait partie de la culture tendance bobo. On fabrique soi-même son maquillage, avec de vieilles recettes de grand-mère, on laisse le poil poussé, il est biologiquement essentiel. On l’affiche mais on le travaille."

Place donc aux poils domptés. L’industrie de la beauté l’a bien compris et propose désormais des teintures pour poils. "C’est vraiment à la mode. L’homme veut laisser pousser ses poils mais il ne supporte pas d’en voir des gris. Alors il va les teindre. Les géants des cosmétiques proposent désormais aussi toute une série de crèmes pour adoucir le poil", souligne David Jeanmotte.

Et le chroniqueur de la RTBF de vous conseiller, messieurs, de vous laisser séduire par cette nouvelle tendance. "Le poil peut affiner un corps dans la façon dont il est dessiné. Il va permettre, telle une dentelle, de le régaler."

Et pour ceux qui souffriraient d’un manque de pilosité, David Jeanmotte conseille l’huile de ricin. "Cela va épaissir le poil", assure l’expert beauté.