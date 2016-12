En cette période de Noël, certaines histoires ressemblent à des contes de fées. C’est le cas de d’ Oréo , un petit chaton noir et blanc qui a eu beaucoup de chance ! En effet, il a été pris en charge par l’ASBL Catrescue qui vient en aide aux chats. Cette ASBL qui compte environ 200 bénévoles dont 100 familles d’accueil et ne pratique jamais l’euthanasie de convenance.

C’est dans ce havre de paix pour les félins qu’Oréo a eu la chance d’atterrir. "Le voilà, mon cadeau de Noël", se réjouit France, la présidente de l’ASBL qui est ravie de l’issue de cette affaire. "Ce petit chaton mâle baptisé Oréo qui était en famille d’accueil souffrait d’une atrésie de certaines voies urinaires. Il était dans l’impossibilité d’évacuer l’urine naturellement."

L’urine s’accumulait dans la vessie et les tissus environnants. "C’était une catastrophe. Le petit chat souffrait et était en inflammation permanente."

Une intervention chirurgicale était indispensable pour éviter une mort certaine au chaton. "Le vétérinaire Lardinoy s’est trouvé au pied du mur."

En effet, avant l’intervention, le vétérinaire ne savait pas ce qu’il allait trouver.

Tous les intervenants étaient très inquiets et se demandaient si cette inflammation ne cachait pas une catastrophe. Le risque était grand de voir s’éteindre Oréo auquel tous les membres de l’ASBL se sont déjà attachés. "C’était très dur. Oréo est un chaton que l’on a biberonné et qui est issu d’une portée abandonnée après la naissance, comme tant d’autres…"

Le vétérinaire Lardinoy a pris en urgence le petit Oréo. L’intervention s’est déroulée le lundi matin. "Chaque minute comptait. Le vétérinaire était calme mais on le sentait stressé. L’intervention a été filmée."

C’était le soulagement en fin de matinée quand l’intervention s’est enfin terminée sans complication ! "Le vétérinaire n’a détecté aucune malformation à part celle-ci. Le chaton restera en hospitalisation pendant quelques jours, le temps de vérifier l’évolution. À sa manière, Oréo remercie le vétérinaire. Nos vétos sont formidables ! Monsieur Lardinoy, notre vétérinaire de tutelle, est bien trop modeste."

Voici une jolie histoire qui se termine bien.





Le Dr Lardinoy, vétérinaire: "J’ai fait une sorte de circoncision"

"Je n’ai rien fait d’exceptionnel. J’ai juste enlevé un peu de peau. J’ai fait une sorte de circoncision. Il avait une belle infection des voies urinaires avec une réaction fibreuse de tout le tissu. Cette zone était enflammée. J’ai mis quelques points de suture qu’il s’est fait un plaisir de déjà enlever. C’était plus difficile de bien doser le produit que d’opérer. Le souci est que je ne savais pas ce que j’allais trouver. Il avait une poche pleine d’urine et de sang. Je n’étais pas du tout certain de m’en sortir. Alors qu’il ne mangeait plus avant l’intervention, il a déjà repris du poil de la bête ! Il est hyperactif. Il joue partout. Il est hypersociable et gentil. Il est adorable."





---> Renseignements: www. Catrescue.be