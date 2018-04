Les selfies sont devenus courants avec des membres de familles royales qui se prêtent souvent de bon cœur à la pose lors d’activités officielles.

Mais le roi Mohammed VI du Maroc se laisse quant à lui volontiers immortaliser lorsqu’il se promène à titre privé et qu’il est reconnu par ses compatriotes.

On sait que le souverain séjourne régulièrement en France et à Paris. Les selfies le montrant sur les Champs Élysées, dans des boutiques,… sont nombreux et montrent à chaque fois un roi très spontané.

Actuellement en convalescence après une intervention cardiaque fin décembre à Ambroise Paré à Paris, le roi du Maroc faisait des emplettes rue des Rosiers près de la synagogue Loubatitch lorsque le rabbin Goldberg le reconnut.

Rencontre diffusée ensuite sur Instagram. Enfin, c’est le rappeur Maître Gims qui a posté une photo en compagnie du souverain du Maroc et de l’humoriste Jamel Debbouze.