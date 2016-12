Il est des métiers qu’on choisit, au début de l’âge adulte, et des reconversions qu’on espère réussir, par après. De nombreux Belges reprennent des études à distance ou en cours du soir afin d’apprendre un autre métier.

Les formations moins classiques - plus artisanales et concentrées sur la nature - remportent un franc succès. À Tournai, par exemple, la formation pour devenir microbrasseur bat son plein!

Le Centre de formation à distance (CFD), basé à Bruxelles, a établi un "top 10 des emplois les plus demandés de l’année écoulée".

Sur la première marche du podium, on retrouve le métier de naturopathe. Anne, Liégeoise, a décidé de suivre une formation en cours du soir: "Je souhaite devenir naturopathe, ou en tout cas acquérir des connaissances dans le bien-être via des techniques naturelles: massages, huiles essentielles, alimentation, homéopathie..."

Elle poursuit: "Actuellement, je travaille dans un bureau et mes tâches sont répétitives et parfois stressantes. J’aspire à rencontrer plus de gens et à les aider. J’ai conscience qu’on me prend un peu pour une folle quand je dis que j’aimerais me lancer dans l’apprentissage d’un métier si peu reconnu, mais il y a de plus en plus de personnes qui aspirent à se soigner de façon naturelle grâce à des techniques ancestrales. J’y crois, même si je sais qu’il y a de nombreux charlatans qui arnaquent de pauvres victimes dans le milieu!"

Aux deuxième et troisième places, on retrouve les métiers de secrétaire médical et de personal trainer. Les métiers de conseiller en nutrition et de life coach (ou coach de vie, histoire de pousser d’autres personnes à oser embrasser le changement professionnel ou privé) complètent le top 5 établi par l’institut de formation.

La formation d’assistant-vétérinaire arrive en sixième position des "emplois les plus demandés". Les détenteurs de certificats attestant leur statut de coach scolaire et... d’aromathérapeute suivent. Cette dernière spécialisation professionnelle, dans laquelle les praticiens se basent sur les bienfaits des huiles essentielles, démontre qu’il existe bel et bien un intérêt particulier porté aux soins de santé dits naturels.

Les stylistes et les webdesigners closent le top 10.