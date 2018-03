Un chantier qui se termine plus tôt que prévu. Du jamais-vu ou presque. C’est pourtant le cas de la nouvelle extension de Nausicaá, à Boulogne-sur-Mer (France), qui fera de l’endroit le plus grand aquarium d’Europe. "La fin du contrat était prévue le 30 juillet et j’avais dit que ce n’était pas possible, qu’il fallait l’avancer au 30 juin, racontait mardi Philippe Vallette, directeur général du site Nausicaá et un de ses trois fondateurs. Et puis, à force de travail, de réajustements et d’optimisation du planning, nous serons prêts pour ouvrir le 19 mai." Et de poursuivre : "Les opérations préalables ont commencé début 2016. Le chantier lui-même a démarré en avril 2016. Il aura duré deux ans finalement."

C’est donc un samedi de Pentecôte que la nouvelle partie sera accessible. Comme lors de l’ouverture en 1991 ou de l’ouverture de la première extension en 1998, il y a tout juste vingt ans. Heureuse coïncidence… Mais surtout, c’est "l’assurance d’avoir tout de suite beaucoup de monde - car c’est un week-end prolongé - et de voguer ensuite sur une vague de succès".

La genèse de ce nouveau projet ? "Cela fait dix ans qu’on y pense. Il y a eu beaucoup de travail de programmation pour essayer d’imaginer, d’inventer une nouvelle visite et un nouveau thème parce qu’il faut toujours trouver le mariage entre un thème fort et ce que l’on va pouvoir montrer au public."

Place donc au Voyage en haute mer. La haute mer, c’est celle qui s’étend au-delà des juridictions nationales, c’est-à-dire au-delà des 200 milles des côtes (environ 350 km).

© Reporters



Sous un toit en forme de raie manta

"La haute mer, c’est la promesse de ressources extraordinaires pour l’humanité. Il va falloir gérer les poissons migrateurs comme les bancs de thons. Mais ces nouvelles ressources, ce sont aussi de nouvelles molécules et bactéries, de l’énergie et également, les insulaires le savent bien, la promesse d’un avenir pour les populations locales. C’est aussi la moitié de la surface de la planète et un monde encore très mal connu. Avec un enjeu énorme : sa gouvernance. Les négociations sur le sujet débutent au sein des Nations unies et il y en a pour quelques années ! C’est un thème d’une extrême actualité et c’est la première fois que se tient une exposition importante sur ce thème dans le monde." Nausicaá, encore une fois, entend sensibiliser le public aux problématiques liées à l’océan.

En pratique, l’extension - dont l’architecture, imaginée par Jacques Rougerie, l’architecte des débuts, prendra la forme d’une raie manta - s’articule autour d’un grand bassin, "le plus grand d’Europe", de 10 000 m3.

Le lieu évoque l’île de Malpelo, à 500 km au large de la Colombie, "une espèce d’oasis au milieu de la haute mer, très riche en requins, marteaux en particulier mais pas que. La pêche illégale y sévissait. Une Franco-Colombienne, Sandra Bessudo, a réussi à convaincre l’Etat d’en faire un sanctuaire, devenu un parc national marin et, depuis, patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco".

Ce mardi, à moins de deux mois de l’ouverture, 120 personnes s’activent sur le chantier. Et "ce sera le cas jour et nuit jusqu’au 19 mai", assure Stéphane Hénard, responsable de l’aquariologie et lui aussi cofondateur du site. Un chantier marqué par le gigantisme avec l’énorme bassin de 60 m de long sur 30 m de large et 8 m de profondeur. Il a été construit au début du chantier, et la vitre posée en janvier 2017.

© Reporters



Déjà 9. 000 poissons

"On a procédé à une mise en eau pour un premier essai en septembre, octobre. A partir d’une pompe dans le port, raconte Philippe Vallette. Après un second essai, on l’a rempli de façon définitive avec de l’eau propre provenant de notre station de pompage, qui délivre 400 m3 par jour. Cela nous a pris 6 semaines…"

L’empoissonnement a commencé au début de l’année. Aujourd’hui, 9.000 sardines, maquereaux, chinchards, carangues et sélènes sillonnent déjà l’espace. De même qu’une partie des 10.000 pieds de coraux (ce sont également des animaux). Il y a encore environ 2.000 poissons à venir. "Quelques gros animaux patrouillent déjà dans le bassin, fait remarquer Stéphane Hénard, dont 3 raies aigles ." Viendront bientôt s’y ajouter "ceux qui vont apporter le plus de show", de jeunes raies manta et requins-marteaux qui atteindront leur taille définitive dans 3 ans. Pour l’heure, un plongeur vient se mettre à l’eau. "Tous les jours, on verra des plongeurs, qui sont aussi biologistes, dans le bassin. C’est comme un jardin, cela s’entretient."

Ce qu’il reste à faire désormais ? Terminer le décor intérieur du bassin, finir de tester les éclairages (ici, on privilégie la lumière naturelle renforcée par des Led), régler tous les systèmes audiovisuels, l’ambiance musicale, le multimédia à disposition des visiteurs et introduire le reste des animaux.

"C’est une troisième naissance, confie Philippe Vallette. Avant une deuxième tranche de travaux, et un thème sur le changement climatique reprenant les pôles comme témoins…, qui se réalisera dans les deux ou trois années qui viennent. Son nom : Au pays des aurores polaires. Le premier coup de pioche devrait être donné fin 2018 ou début 2019 et les travaux devraient durer deux ans. Avant des rénovations et réaménagements de l’existant. L’aventure continue…

En attendant, Stéphane Hénard, qui rêve d’aller un jour sur Malpelo, doit filer à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Il va y réceptionner une centaine de poissons qui arrivent tout droit du Japon.

© Reporters







Les Belges, première clientèle étrangère

Investissement : il s’élève à 70 millions d’euros pour le Voyage en haute mer et 30 à 35 millions supplémentaires pour la 2e tranche sur le changement climatique. L’ensemble est financé par la Communauté d’agglomération du Boulonnais, propriétaire du site, la Région des Hauts-de-France, le département du Pas-de-Calais et le Feder, Fonds européen de développement régional. L’investissement de départ, en 1991, s’élevait à 90 millions de francs français, soit environ 13,5 millions d’euros.

Visiteurs : depuis 1991, il y a eu 16 millions de visiteurs. L’an dernier, le site a accueilli environ 600.000 personnes dont 40 % d’étrangers. Parmi eux, les Belges sont les plus nombreux : 144.000. Un chiffre stable. Devant les Britanniques. "On vise un million de visiteurs en 2019, indique Philippe Vallette. Entre mai 1998 et mai 1999, après la première extension, on a atteint 900 000 visiteurs. Il n’y a aucune raison que l’on ne fasse pas beaucoup plus."

Chiffre d’affaires : il s’établissait à 12 millions en 2017. En 2019, "il est prévu aux alentours de 24 millions, en augmentant assez peu le prix d’entrée, qui passe de 19 à 25,8 euros."

Emploi : en 2017, le site employait 140 ETP. En 2019, il en emploiera 250.

Retombées économiques pour la région : "Ce sont 35 millions qui sont dépensés chaque année dans l’agglomération par nos visiteurs, dans les commerces, restaurants, hôtels, etc., précise Philippe Vallette. Notre ambition : que l’on passe à 70 millions."