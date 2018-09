Ingestion d’encre, de colle, de peinture… À l’école, quelques petits accidents peuvent perturber le bon déroulement d’une activité. En 2017, le Centre antipoisons a reçu 573 appels en rapport avec une exposition à un ou plusieurs produits en milieu scolaire. Parmi ceux-ci, 374 provenaient directement d’une école. Les autres étaient des demandes de renseignement de "l’entourage, du médecin de famille ou des services d’urgence pour des accidents en milieu scolaire", précise le Dr Martine Mostin, directrice générale du Centre antipoisons.

Ce sont des victimes jeunes qui sont au cœur des plus vives préoccupations du corps enseignant et de la direction. "73 % des victimes ont moins de 15 ans", ajoute la responsable. "Notez que les appels pour des personnes de plus de 15 ans ne concernent pas nécessairement des élèves. Un certain nombre d’accidents survient chez des membres du personnel."

La plupart du temps, les cas ne nécessitent pas une admission aux urgences. "Beaucoup d’accidents sont sans gravité : pour la moitié, des mesures simples sur place suffisent, détaille la spécialiste. Tout est fonction du type de produits et de l’intensité de l’exposition. Environ 14 % des appelants sont orientés vers un service d’urgence. Parmi ces cas figurent les ingestions volontaires de médicaments comme appel à l’aide et qui concernent surtout des adolescents ainsi que les projections oculaires de produits divers."

Les raisons qui poussent les éducateurs à contacter le Centre antipoisons (070/245.245) sont nombreuses et variées. "Les produits en cause dans les accidents sont très variés", constate le Dr Martine Mostin. Cela peut être à cause de "marqueurs, gouaches, encre de stylo, liquides pour faire des bulles, plasticine, liquides correcteurs, objets fluorescents, colles…"

Un rinçage de la zone (bouche et lèvres) est préconisé dans la plupart des cas. D’autres fois, mieux vaut être attentif aux suites. Les colles instantanées à base de cyanocacrylate peuvent coller les doigts ou entraîner des brûlures. Mieux vaut agir délicatement au moment de procéder à l’opération visant à décoller les doigts. "Il ne faut pas tenter de séparer de force les zones collées. En cas de doigts collés, un long trempage à l’eau tiède avec un peu de liquide vaisselle va permettre de les séparer plus facilement à l’aide d’un outil fin (lime à ongle en carton, fil…)."

D’autres éléments ingérés ou touchés peuvent susciter de l’inquiétude. C’est le cas de "médicaments divers, baies, champignons, piles, aimants, produits utilisés au laboratoire de chimie ou en atelier, piqûres d’insectes, allergies…"