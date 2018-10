Les associations Navetteurs.be et TreinTramBus ont pu prendre connaissance du projet de nouveau

Le projet de nouveau Contrat de Gestion fixe une obligation de desserte entre 7h00 et 21h00 en semaine et entre 9h00 et 20h00 le week-end sur les tronçons principaux.Cette obligation est encore réduite pour les arrêts secondaires qui sont les plus nombreux en Belgique. De plus, aucune différence n’apparaît entre l’offre du samedi et celle du dimanche malgré plusieurs demandes allant dans ce sens.(...)