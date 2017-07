La prophétie est bel et bien en train de se réaliser. Fort des rachats, à prix d’or, des licences Star Wars et Marvel, la firme aux grandes oreilles - immense reine de l’entertainment qu’elle est devenue - s’apprête à sortir tous ses jouets du coffre.

Aux USA, déjà, un land entier dédié à Star Wars (intitulé A Galaxy’s Edge) verra le jour en 2019, accompagné d’un hôtel dédié aux amateurs de la Force et des vrombissements de sabres laser.

Mais ça bouge aussi plus près de chez nous : Bob Chapek, PDG des parcs Disney, a dévoilé lors de la conférence D23 que les super-héros allaient débarquer à Disneyland Paris, et plus précisément dans l’hôtel New York et son millier de chambres.

L’hôtel Disney le plus proche à pied des parcs à thèmes (à l’exception du prestigieux Disneyland Hôtel) sera en effet totalement revu. Concept : The Art of Marvel.

Les armures Mark d’Iron Man, le bouclier de Captain America et bien d’autres feront partie intégrante des décors…

Aucune date n’a été confirmée, mais il n’est pas sot d’envisager que la refonte soit achevée en 2020 : l’hôtel New York était le suivant sur la to do list des réhabilitations hôtelières dans le royaume européen de Mickey…

À part Spiderman, qui attend dans sa toile les enfants du côté du parc Studios pour un moment photo, les héros de Marvel n’ont pas encore colonisé les parcs d’attractions de Marne-la-Vallée. Simple question de temps, sans doute.

En Californie, la Tour de la Terreur a récemment été transformée en attraction dédiée aux Gardiens de la Galaxie, énième franchise Marvel…

