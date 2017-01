Dès ce mardi, les nouveaux adeptes du vapotage vont être confrontés à une restriction du choix concernant la cigarette électronique. L’arrêté royal qui réglemente l’usage de la cigarette électronique entre en vigueur ce mardi 17 janvier. Les usagers, par exemple, ne pourront plus vapoter dans les lieux publics. La publicité pour ce type de cigarette électronique est désormais interdite.

"Dès mardi, les atomiseurs ne peuvent plus dépasser une contenance de 2 ml", détaille Redouan Touati, co-gérant de l’enseigne The Vap’House à Etterbeek. "C’est fort peu. Les nouveaux clients n’auront pas l’intensité désirée sur un petit atomiseur. Il faut 3 ml pour ressentir le côté it en gorge."

Autre changement: les flacons qui contiennent de la nicotine ne pourront pas excéder les 10 ml. "Ecologiquement, d’abord, c’est pas intéressant", déplore Redouan Touati. "C’est incompréhensible parce que ce n’est pas à l’avantage du client. Je pense que le gouvernement essaie d’uniformiser la capacité des fioles pour pouvoir mieux les taxer."

Cela pourrait bien avoir des conséquences sur le prix de vente. Et cela a eu des conséquences sur les stocks. En effet, les commerçants ont dû s’adapter et liquider tout leur stock avant l’application de la réglementation. "En ouvrant, il y a un an, nous savions que la discussion était en cours", admet Redouan Touati. "Nous avons anticipé et liquidé tout notre stock. Notre site web est un site web indicatif désormais. Nous avons anticipé les choses et bien prévenu nos clients. Ce n’est pas le cas de tout le monde."

En effet, certaines enseignes doivent détruire leur stock d’invendus et certaines parlent de mettre la clé sous le paillasson, surtout celles qui comptaient sur la vente en ligne.

L’Union belge pour la vape est déjà montée au créneau. Un recours a été introduit au Conseil d’Etat. Mais, en attendant la décision de la justice, les changements seront effectifs pour les consommateurs.