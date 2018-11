Le smartphone est devenu un outil central pour la jeune génération, selon une étude menée par le bureau d'études français BVA pour Wiko.

Neuf jeunes sur dix parmi la catégorie des 12-17 ans possèdent un smartphone, selon une étude réalisée pour la marque chinoise Wiko. L'enquête montre également que cet équipement s’obtient de plus en plus jeune : à partir de 11 ans. Mais ce n'est pas tout, un peu moins de 2 jeunes (15-17 ans) sur dix, avoue avoir déjà reçu ou envoyé des "sextos" ou des "nude" alors que 39% des 12-14 ans indiquent que les messages à connotation sexuelle constituent une pratique répandue chez les adolescents.

Le smartphone serait par conséquent davantage un outil pour entretenir sa vie sentimentale que pour faire des rencontres, notamment pour les adolescents de 15 à 17 ans qui sont 73% à l’affirmer. Par ailleurs, 13% des adolescents ont déjà utilisé leur smartphone pour rompre.



38% ont pleuré suite à un SMS



Les interactions par mobile avec leurs amis sont primordiales pour 9 adolescents interrogés sur 10 . 28% répondent même de façon systématique à leurs messages, de jour comme de nuit. Une proportion plus importante chez les 16/17 ans qui sont 35% à avoir ce comportement.

Les réseaux sociaux sont également un véritable outil de communication pour les adolescents et il existe une grande proximité entre l’âge de création du premier compte sur les réseaux sociaux (13 ans) et l’âge de l’obtention du premier smartphone (12 ans). En effet, 78% des adolescents ont au moins un compte sur les réseaux sociaux, Snapchat étant celui de référence avec 62% devant Facebook (53%) et Instagram (50%).

Le smartphone, outil incontournable pour réussir sa vie sociale, mais qui peut aussi engendrer des situations difficiles. En effet, 17% ont déjà utilisé leur smartphone pour envoyer des messages méchants ou des insultes. 38% des adolescentes ont même déjà pleuré après en avoir reçu. De même, 23% des adolescents équipés (29% chez les jeunes filles) ont déjà eu peur qu’un contenu partagé ne soit repris contre eux.



Filtrage parental actif



Près de 40% des 12-17 ans déclarent ne pas toujours répondre aux messages de leurs parents, ils sont même 31% à filtrer leurs appels de temps en temps. Le smartphone n’est donc pas un réel outil de communication entre les adolescents et leurs parents.



Selon l’étude menée pour Wiko, les adolescents utilisent leur smartphone pour communiquer avec leurs parents principalement pour les prévenir en cas de problème (82%), en cas de retard (63%) ou pour les rassurer (52%) alors que seulement 8% l’utilisent pour les informer d’une bonne note.



"Le smartphone est l’élément central de communication de la jeune génération. Il est au cœur de leur vie sociale et sentimentale, l’outil idéal et indispensable pour partager avec leurs amis. Notre mission est d’apporter à cette génération des smartphones répondant à leurs usages : photo, vidéo, et fluidité de navigation sur les réseaux sociaux", commente Dorothée Dupuis, Directrice Marketing France de Wiko.



* Enquête BVA pour Wiko réalisée du 24 au 27 septembre 2018 auprès d’un échantillon de 1012 possesseurs de smartphones âgés de 12 à 17 ans.