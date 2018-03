C’est bien connu, la Belgique regorge de joueurs d’origine africaine. Chadli, Lukaku, Batshuayi, Kompany pour ne citer qu’eux, jouent pour l’équipe nationale belge et représentent le pays où ils ont donc grandi. Une chose que certaines personnes ont visiblement encore du mal à accepter. En témoigne le tweet d’un manager marketing néerlandais, posté ce lundi.

Après la victoire des Diablotins face aux Pays-Bas jeudi dernier, l’homme en question, Jack Le Doux, a déclenché une vague de réactions suite à un tweet polémique. "Jeunes qui ? Belges ?" associé des noms des joueurs belges de couleur, pouvait-on lire. Ce tweet n’a pas tardé à arriver dans l’oreille des joueurs, parmi lesquels l’attaquant de l’Antwerp, Obbi Oularé, particulièrement agacé, qui s’est empressé de répondre. "Oui, jeune Belge. Je suis né à Waregem. Que voulez-vous peut-être dire" ?

Pour le sociologue, Marco Martiniello, la réaction d’Obbi Oularé est tout à fait légitime. "C’est une opinion qui se rapproche du racisme. Donc, sa réaction est tout à fait logique et légitime, il a eu raison de se défendre, parce qu’il affirme que malgré sa couleur de peau, c’est un produit de la société belge. Il a eu une réaction mature, il est resté poli et mesuré dans ses propos. C’est normal qu’il n’accepte pas qu’on remette en cause son appartenance à la Belgique juste pour sa couleur de peau. Ou alors, il faudrait expliquer aux supporters qu’on doit commencer à se passer des joueurs d’origine africaine. Juridiquement, il est belge puisqu’il est né ici et a grandi ici. Alors où est le problème ? V.L.