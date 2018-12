" On adore manger le soir en famille ! Ainsi, on peut parler de tout, de la journée à l’école mais aussi de nos petits problèmes ." Hajar, Soufiane, Christopher, Aleksandra et Diana, tous élèves en 6e primaire à l’école Saint-Michel de Jette, sont unanimes : les repas en famille sont super importants, chacun y prend la parole et, oui, les écoliers " aident à mettre la table, ce n’est pas un problème " (du moins l’affirment-ils). Les filles, elles, avouent en gloussant " détester faire la vaisselle ".

" Ce sont nos parents qui cuisinent en semaine ; avec nous, c’est plutôt le week-end. C’est dommage, on aimerait bien les aider davantage ", ajoutent les cinq enfants en chœur. " Moi, j’aime faire les desserts, mais aussi tout le reste du repas ! ", glisse Hajar avec des yeux gourmands.

Manger en famille semble une évidence. Cette évidence devient pourtant de plus en plus l’exception auprès des jeunes générations. Au grand dam des petits et des grands, qui le regrettent amèrement. Selon une enquête réalisée cet automne par ColliShop (groupe Colruyt) auprès de 800 parents et de 582 enfants, une famille sur trois ne se retrouve pas au petit-déj’. Ni même au souper pour 40 % des foyers…

Un rendez-vous raté qui plonge un parent sur trois dans les remords et la culpabilité. Car chacun s’accorde sur l’importance de ces retrouvailles qui devraient être quotidiennes. Elles nourrissent la famille, mais aussi la cohésion et la complicité entre ses membres (pour 87 % des sondés). Elles sont l’occasion, également, d’apprendre à mettre le couvert et à débarrasser (86 %) ainsi que les bonnes manières. Un moment de convivialité naguère sacré mais aujourd’hui sabordé par une société trépidante, qui vit dans l’immédiateté, même pour manger… Avec des conséquences non seulement sur le lien familial, mais aussi sur la santé (cf. ci-contre).

" Dans le programme scolaire, on peut parler de l’importance de bien s’alimenter mais pas de passer à table ensemble ", note Florence Bertrand, directrice de l’école Saint-Michel, qui organise régulièrement des petits-déjeuners ou des goûters avec les parents. Les repas en famille font partie de la sphère privée, non du boulot des enseignants. " Ce qui se passe à la maison a pourtant des conséquences sur la vie à l’école ", ajoute la directrice.

Dans le brouhaha du petit-déjeuner, le surveillant rappelle les consignes : " On mange ce qu’on prend, on ne gaspille pas. On n’a pas les yeux plus grands que le ventre ! " Certains enfants rient, découvrant manifestement cette expression typiquement familiale.

"Des bougies, une jolie nappe et des serviettes"

Jellert Dekeyser, le porte-parole de ColliShop qui dévoile les résultats de l’enquête, a lui-même découvert des petits trucs qu’il a décidé de mettre en pratique en famille. À 33 ans, il est papa d’une fillette de deux ans et demi et de jumeaux de 10 mois. Tous mangent ensemble chaque soir, même les cadets, installés dans leur chaise haute. "L’ambiance est plus calme ainsi, les deux petits boivent leur biberon pendant que nous mangeons, ils font moins de bruit que lorsqu’on les laisse sur leur tapis de jeu."

Un début de repas quotidien en famille où, certes, tout le monde ne sait pas encore prendre la parole, mais que les parents espèrent bien convertir en rituel pour de longues années. "C’est important pour nous de pouvoir être assis, tous ensemble, à table", explique Jellert. "Ma femme et moi-même avons connu l’exemple des repas en famille et nous voulons recréer ça. Sinon, on habite ensemble mais on ne se parle pas !"

La seconde partie de l’étude s’est penchée sur la "forme" des repas : "Une famille sur deux mange sur une table en désordre, 60 % des parents accordent peu ou pas d’intérêt à la déco au quotidien, contrairement aux occasions (anniversaires, fêtes, etc.), alors que les enfants, eux, aiment les tables agréables, bien dressées (6 petits sur 10). Chez moi, j’allumais toujours des bougies pour le repas. Depuis l’enquête, je fais aussi attention à ranger la table, à mettre une nappe et des serviettes. Ça ne prend pas plus de temps, ça doit devenir une habitude, ça ne doit jamais être un fardeau."