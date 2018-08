Dans les transports en commun, dans les supermarchés, en rue… Il n’est pas rare de croiser une personne malvoyante tenir un chien au bout d’une laisse. Une personne malvoyante se promener avec un cheval miniature, c’est plus rare. Beaucoup plus rare. Et pourtant, à Bruges, Dinky fait le bonheur de Monique Van den Abbeel.